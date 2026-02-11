Путин поручил разработать предложения по обеспечению семей с детьми жильем

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по совершенствованию государственных программ обеспечения семей с детьми жильем.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом “ДОМ.РФ” и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильём семей, имеющих детей», — говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.