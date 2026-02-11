Покинувший Россию комик Руслан Белый* заявил, что испанцы очень медлительные

Стендап-комик Руслан Белый*, живущий в Испании после отъезда из России, раскрыл одну особенность местных жителей: он назвал испанцев медлительными. Артист высказался об этом в юмористическом видео на YouTube.
— Они ж там медлительные невероятно. Там такой суп — вообще просто. Все очень медленно делается, — заявил юморист.
Он также с юмором заметил, что если в Испании вызвать сантехника, то он придет только в следующем году.
Комик добавил, что часто обсуждает различия между европейцами и жителями стран бывшего СССР со своим директором. Тот считает, что жители Европы менее оперативны и практичны по сравнению с россиянами, белорусами или украинцами. По мнению Белого*, такая черта может быть связана с непростыми условиями их детства.
— Я помню, все свое детство. В какой-то момент я обожал ходить в школу, потому что, когда был в школе, мне не надо было с отцом что-то строить. Дома детства не было, — отметил он.
Ранее Руслан Белый* раскритиковал квартиры в Европе, заявив, что там «годами ничего не чинят». Во время съемок в Варшаве Белый* вместе с коллегами Славой Комиссаренко и Сергеем Детковым общался со зрителями. Одна из них рассказала о проблеме с оттоком воды в квартире, которую ранее снимал Комиссаренко, и выяснилось, что Белый* сталкивался с аналогичной ситуацией, когда жил там сам.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.