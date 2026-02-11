Путин дал поручения по развитию и поддержке ясельных групп

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации:… с учётом ранее данных поручений провести анализ востребованности ясельных групп в дошкольных образовательных организациях у родителей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, и принять меры, направленные на поддержку и развитие указанных организаций, в том числе негосударственных», — говорится в документе.