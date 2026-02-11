В России изучат возможность увеличения помощи беременным

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность увеличения размера средств, выделяемых на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации:… рассмотреть возможность перераспределения средств внутри родового сертификата в целях увеличения размера средств, выделяемых на оплату услуг по оказанию комплексной (правовой, психологической, медико-социальной) помощи беременным женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора», — говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Михаил Мишустин.