Уехавшая из СССР журналистка рассказала об удививших ее особенностях Израиля

11 декабря 2025 года бывший ведущий телепередачи «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, который уехал из России в Израиль, высказался о том, что ему очень нравится теплый климат в стране. Ведущий отметил, что в Тель-Авиве, где он живет, зимой температура воздуха составляет 23 градуса, что схоже с летней температурой в Москве.