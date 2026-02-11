Уехавшая из СССР журналистка рассказала об удививших ее особенностях Израиля

Советская журналистка и бывший посол Израиля в России Дорит Голендер рассказала, что после переезда в страну из Советского Союза в юности ее больше всего удивили местные супермаркет и ювелирный магазин.
— Я помню, перед отъездом (из СССР — прим. «ВМ») мама очень хотела купить мне золотое колечко, и невозможно было ничего нигде достать. Здесь все это было, только плати и бери, — рассказала Голендер в эфире YouTube-канала Sheinkin40.
Бывший посол подчеркнула, что Израиль был маленькой и дружной страной, в которой квартиры не запирали на замок.
11 декабря 2025 года бывший ведущий телепередачи «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, который уехал из России в Израиль, высказался о том, что ему очень нравится теплый климат в стране. Ведущий отметил, что в Тель-Авиве, где он живет, зимой температура воздуха составляет 23 градуса, что схоже с летней температурой в Москве.
Кроме того, Привольнов рассказал, что в Израиле русскоязычных мигрантов, которые часто жалуются на отсутствие привычных комфортных условий, называют «тыквенным латте». Он назвал таких людей «избалованными созданиями» и предположил, что им не хватает этого вида кофе.