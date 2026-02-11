Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут улучшить трудоустройство выпускников-иностранцев

В России могут улучшить механизм трудоустройства выпускников-иностранцев.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать механизмы трудоустройства в РФ иностранных граждан-выпускников государственных вузов.

Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: … провести анализ механизмов трудоустройства в Российской Федерации иностранных граждан, получивших высшее образование в государственных образовательных организациях, и по результатам анализа реализовать меры по совершенствованию названных механизмов», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.