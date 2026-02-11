В России могут улучшить трудоустройство выпускников-иностранцев

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать механизмы трудоустройства в РФ иностранных граждан-выпускников государственных вузов.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: … провести анализ механизмов трудоустройства в Российской Федерации иностранных граждан, получивших высшее образование в государственных образовательных организациях, и по результатам анализа реализовать меры по совершенствованию названных механизмов», — говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.