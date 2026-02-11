Психолог Тейлор назвал способ оценить скорость старения по скорости ходьбы

Тейлор отметил, что при оценке биологического возраста важно учитывать и скорость мышления. Для этого он предложил использовать когнитивный тест с двойной нагрузкой: человеку предлагается идти в привычном темпе и одновременно выполнять умственную задачу, например вести обратный счет от 100 с вычитанием по семь. Если при выполнении задания шаг заметно замедляется, появляются ошибки в расчетах или выраженное напряжение, это может свидетельствовать о снижении когнитивных функций.