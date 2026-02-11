Психолог Тейлор назвал способ оценить скорость старения по скорости ходьбы

Психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист в области спортивной науки Марко Аркестейн рассказали о доступных способах оценки скорости старения. Их рекомендации приводит издание Independent.
По их словам, одним из ключевых показателей состояния здоровья является скорость ходьбы. Передвижение со скоростью около 1−1,4 метра в секунду, что соответствует примерно 5 километрам в час, свидетельствует о хорошем физическом состоянии и нормальном темпе старения.
Показатель ниже 0,8 метра в секунду может указывать на ускоренные процессы старения, снижение мышечной силы и повышенные риски для здоровья.
Тейлор отметил, что при оценке биологического возраста важно учитывать и скорость мышления. Для этого он предложил использовать когнитивный тест с двойной нагрузкой: человеку предлагается идти в привычном темпе и одновременно выполнять умственную задачу, например вести обратный счет от 100 с вычитанием по семь. Если при выполнении задания шаг заметно замедляется, появляются ошибки в расчетах или выраженное напряжение, это может свидетельствовать о снижении когнитивных функций.
Эксперты подчеркнули, что подобные тесты не являются заменой медицинской диагностики, однако позволяют своевременно обратить внимание на возможные неблагоприятные изменения. Они добавили, что регулярная физическая активность, тренировка внимания и поддержание общего уровня здоровья способны замедлить процессы старения и сохранить функциональные возможности организма.
Ранее невролог раскрыл простой тест, который может помочь выявить деменцию.