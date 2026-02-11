Ричмонд
Путин поручил разработать меры поддержки семей работников с детьми

Путин поручил расширить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировать и распространить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 23 октября 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией “Российский союз промышленников и предпринимателей” и при участии комиссий Государственного Совета Российской Федерации провести анализ положительного опыта внедрения мер, направленных на поддержку семей работников, имеющих детей, в том числе на повышение рождаемости, и обеспечить распространение такого опыта», — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин.