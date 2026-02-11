Путин поручил разработать мобильное приложение о мерах поддержки семей

Речь идёт о запуске на портале «Госуслуги» специального раздела «Госуслуги. Семья». Через него родители смогут получать актуальную информацию о выплатах, льготах и других формах помощи, а также пользоваться сервисом с мобильных устройств. Инициатива направлена на повышение информированности семей с детьми и упрощение доступа к государственным программам поддержки.
Ранее Life.ru писал, что в России может появится ипотечная льгота за четвёртого ребёнка — государство может начать погашать до 450 тысяч рублей от суммы ипотеки. Это предложение направлено на оказание дополнительной помощи семьям с детьми.
