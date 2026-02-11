Ричмонд
Сабурову в Казахстане грозит проверка по статье, касающейся наёмничества

Ситуация вокруг казахстанского комика Нурлана Сабурова, которого обвинили в наёмничестве после публикации видео с передачей мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», требует дополнительного изучения и исследования. Данное заявление сделал заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев, его слова приводит Telegram-канал QOGAMnews.

«То, что в средствах массовой информации пишется, это всё требует исследования, изучения», — подчеркнул Койгельдиев.

Он уточнил, что речь идёт о возможном нарушении статьи 170 Уголовного кодекса республики, которая предусматривает ответственность за наёмничество. По словам замгенпрокурора, окончательное решение о наличии или отсутствии состава преступления в действиях Сабурова должны вынести сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана.

Ранее казахстанский активист Марат Турымбетов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить видеозапись, предположительно сделанную в июле 2025 года. На распространившемся в социальных сетях ролике Сабуров рассказывает о передаче десяти мотоциклов бойцам указанного подразделения. В разговоре с военнослужащими комик выражает надежду, что техника будет полезна в боевых условиях, и желает бойцам вернуться с победой. Именно это видео стало поводом для обращения и последующих заявлений о возможном нарушении закона.

