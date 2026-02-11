Сабурову в Казахстане грозит проверка по статье, касающейся наёмничества

Ранее казахстанский активист Марат Турымбетов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить видеозапись, предположительно сделанную в июле 2025 года. На распространившемся в социальных сетях ролике Сабуров рассказывает о передаче десяти мотоциклов бойцам указанного подразделения. В разговоре с военнослужащими комик выражает надежду, что техника будет полезна в боевых условиях, и желает бойцам вернуться с победой. Именно это видео стало поводом для обращения и последующих заявлений о возможном нарушении закона.