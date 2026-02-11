Ричмонд
ГП Казахстана не исключила проверку комика Сабурова по статье о наемничестве

В Генпрокуратуре Казахстана заявили, что проверка Сабурова по статье о наемничестве является компетенцией комитета нацбезопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Генеральной прокуратуре Казахстана не исключили проведения возможной проверки в отношении комика Нурлана Сабурова по статье о наемничестве. Об этом заявил заместитель генпрокурора республики Галымжан Койгельдиев.

«Все требует исследования и изучения», — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Койгельдиева, вопрос проверки Сабурова является компетенцией Комитета национальной безопасности Казахстана.

Ранее KP.RU сообщал, что гражданина Казахстана Нурлана Сабурова могут обвинить в наемничестве. Причиной для возможной проверки стало видео, на котором комик жертвует десять мотоциклов одному из российских воинских подразделений.

В случае возбуждения уголовного дела Сабурову может грозить срок от 7 до 12 лет тюрьмы в Казахстане.