Путин призвал ввести льготу по ипотеке при рождении четвертого ребенка

Президент России Владимир Путин в среду, 11 февраля, поручил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с четырьмя и более детьми на сумму до 450 тысяч рублей.

— Рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки, осуществляемых путем полного или частичного погашения за счет государства обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в случае рождения четвертого и последующих детей, — говорится в документе.

Глава государства установил срок выполнения поручения до 1 июня и назначил ответственным за это премьер-министра России Михаила Мишустина. Утвержденный Путиным список поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликовали на сайте Кремля.

Появление ребенка в семье — решение, которое требует соответствующей финансовой подготовки, и государство оказывает поддержку в этом вопросе. «Вечерняя Москва» рассказала, какие меры поддержки матерей существуют в России на данный момент.

