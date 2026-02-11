Таиланд может пересмотреть безвизовый режим для отдельных стран

В правительстве сообщили о фактах злоупотребления безвизовым режимом для совершения преступлений или незаконной работы со стороны туристов, что вредит имиджу и национальной безопасности Таиланда. В связи с этим кабмин дал поручение комитету по визовой политике изучить ситуацию и подготовить предложения.