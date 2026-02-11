Ричмонд
Таиланд может пересмотреть безвизовый режим для отдельных стран

Правительство королевства изучит итоги решения о безвизовом режиме для ряда государств.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Таиланда планирует проанализировать итоги решения о безвизовом въезде иностранных туристов в страну, после чего рассмотрит вопрос о пересмотре визовой политики, пишет «360» со ссылкой на кабмин королевства.

В правительстве сообщили о фактах злоупотребления безвизовым режимом для совершения преступлений или незаконной работы со стороны туристов, что вредит имиджу и национальной безопасности Таиланда. В связи с этим кабмин дал поручение комитету по визовой политике изучить ситуацию и подготовить предложения.

«МИД в кратчайшие сроки представит комитету на рассмотрение проблемы, возникающие в связи с применением безвизового режима въезда и других визовых мер», — указано в документе.

Ранее гендиректор департамента информации и пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун рассказал, что в 2026 году туристы из России смогут продолжать посещать королевство без визы, сохранив возможность пребывания в течение 60 дней.