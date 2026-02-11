Москвичка, купившая квартиру у пенсионерки, осталась без жилья и с ипотекой на 30 лет

Квартира была приобретена осенью 2022 года, однако позже бывшая владелица заявила, что подписала договор под влиянием мошенников. Суд поддержал пенсионерку. Хотя повторное разбирательство обязало её вернуть деньги покупательнице, сделать это она не смогла — все средства, по её словам, ушли аферистам, после чего женщина объявила себя банкротом.
«Теперь я опять без квартиры и без денег. И с ипотекой на 30 лет, взятой на покупку этой самой квартиры», — рассказала Цитлидзе.
При этом сделка проходила через систему безопасных расчётов крупного банка, а продавец предоставляла медицинские справки, подтверждающие дееспособность. Покупательница намерена снова обратиться в кассационный суд, надеясь вернуть жилье или добиться компенсации.
Ранее в Госдуме предложили создать должность уполномоченного по правам продавцов и покупателей недвижимости, чтобы решать споры и предотвращать мошенничество на рынке. Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который отметил, что должность поможет снизить нагрузку на суды и предотвратить мошенничество.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.