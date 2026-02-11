Москвичка, купившая квартиру у пенсионерки, осталась без жилья и с ипотекой на 30 лет

Квартира была приобретена осенью 2022 года, однако позже бывшая владелица заявила, что подписала договор под влиянием мошенников. Суд поддержал пенсионерку. Хотя повторное разбирательство обязало её вернуть деньги покупательнице, сделать это она не смогла — все средства, по её словам, ушли аферистам, после чего женщина объявила себя банкротом.