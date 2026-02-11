Путину представят идеи дифференциации ставки льготной ипотеке

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня подготовить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: … Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом “ДОМ.РФ” и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильём семей, имеющих детей, в том числе… по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье», — говорится в сообщении.
Срок выполнения до 1 июня 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Виталий Мутко.