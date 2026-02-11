В РФ могут ввести льготу по ипотеке при рождении четвертого ребенка

Глава государства поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления семьям с детьми дополнительных мер господдержки. Они будут связаны с полным или частичным погашением обязательств по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тысяч рублей. Мера господдержки станет действовать при рождении четвертого и последующего ребенка.