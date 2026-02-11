Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ могут ввести льготу по ипотеке при рождении четвертого ребенка

Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления семьям с четырьмя и более детьми льготы по ипотеке.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления льготы по ипотеке семьям при рождении четвертого ребенка, сказано на сайте Кремля.

Глава государства поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления семьям с детьми дополнительных мер господдержки. Они будут связаны с полным или частичным погашением обязательств по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тысяч рублей. Мера господдержки станет действовать при рождении четвертого и последующего ребенка.

Ранее эксперт Дарья Боковня назвала пять ошибок заемщиков при взятии ипотеки. По ее словам, самой распространенной ошибкой является планирование бюджета с учетом только ежемесячного платежа по кредиту.

Также риелтор Руслан Сырцов объяснял, можно ли сдавать в аренду ипотечную квартиру.