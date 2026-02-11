В РФ могут ввести льготу по ипотеке при рождении четвертого ребенка

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления льготы по ипотеке семьям при рождении четвертого ребенка, сказано на сайте Кремля.
Глава государства поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления семьям с детьми дополнительных мер господдержки. Они будут связаны с полным или частичным погашением обязательств по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тысяч рублей. Мера господдержки станет действовать при рождении четвертого и последующего ребенка.
