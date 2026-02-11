РКН полностью заблокировал Youtube, WhatsApp*, Instagram* и Facebook*

— Ошибка, которую выдают браузеры при попытке зайти на такой ресурс, «DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN», означает, что такого домена не существует. NXDOMAIN расшифровывается как non-existing domain — это значит, что из справочника попросту удалили IP-адреса этих ресурсов, — говорится в материале.