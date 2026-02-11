Ричмонд
Большинство ростовчан считают, что менять работу стоит по мере необходимости

15 процентов ростовчан предпочитают переходить с места на место как можно реже.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты провели исследование и выяснили, как экономически активные ростовчане относятся к смене работы.

55 процентов респондентов считают, что менять работу нужно тогда, когда появляется необходимость.

По данным сервиса SuperJob, 15% уверены, что переходить с места на место нужно как можно реже. 10% склоняются к тому, что смена работодателей должна происходить раз в пять лет.

Интересно, чем выше доход, тем реже человек считает, что работа на одном месте длительное время — это преимущество.

