Блогер Пучков возмутился поведением англичан на острове Тенерифе

Европейцы продемонстрировали свое «естественное состояние», отметил Гоблин.

Источник: Аргументы и факты

Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что туристы из Англии, которых он встретил во время отдыха на Канарских островах, продемонстрировали свое «естественное состояние».

В эфире радио Sputnik он рассказал, что ему довелось жить в одном отеле с англичанами на острове Тенерифе.

«Видимо, таково свойство западного человека: как только он из своей страны выезжает, он приходит в естественное состояние сразу», — иронично заметил Гоблин.

Он рассказал, что ему довелось наблюдать плавающие в бассейне шашлыки, бутылки, кресла, столы.

«Вот ваша европейская культура», — отметил блогер.

Гоблин при этом отметил, что в некультурном поведении на отдыхе часто обвиняют россиян, а не туристов из Европы.

Ранее сообщалось, что Винницкий горсуд заочно приговорил уроженца Кропивницкого Пучкова «Гоблина» к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, его признали виновным «в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны». Пучков прокомментировал приговор суда.