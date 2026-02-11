Блогер Пучков возмутился поведением англичан на острове Тенерифе

Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что туристы из Англии, которых он встретил во время отдыха на Канарских островах, продемонстрировали свое «естественное состояние».
В эфире радио Sputnik он рассказал, что ему довелось жить в одном отеле с англичанами на острове Тенерифе.
«Видимо, таково свойство западного человека: как только он из своей страны выезжает, он приходит в естественное состояние сразу», — иронично заметил Гоблин.
Он рассказал, что ему довелось наблюдать плавающие в бассейне шашлыки, бутылки, кресла, столы.
«Вот ваша европейская культура», — отметил блогер.
Гоблин при этом отметил, что в некультурном поведении на отдыхе часто обвиняют россиян, а не туристов из Европы.
Ранее сообщалось, что Винницкий горсуд заочно приговорил уроженца Кропивницкого Пучкова «Гоблина» к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, его признали виновным «в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны». Пучков прокомментировал приговор суда.