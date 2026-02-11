В Атлантике нашли два подводных водопада из антарктической донной воды

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» вернулось в Калининград после проведения исследований в Норвежском море и на Срединно-Атлантическом хребте. Ученые открыли два подводных водопада с потоками из антарктической донной воды, сообщает пресс-служба Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
«Второй этап экспедиции был посвящен исследованию разлома Вима, где были выявлены два подводных водопада, образующихся из антарктической донной воды. Эти водопады, с потоками, достигающими скорости 40 см/с, способствуют уникальным циркуляционным процессам в этом районе», — говорится в сообщении.
Также ученые провели детальные сейсмоакустические исследования, выявив пространственно-временную изменчивость донных осадков в разломах и впадинах Срединно-Атлантического хребта. В четырех разломах и трех впадинах получены доказательства широкого развития процессов преобразования верхней части осадочной толщи в ходе геологического времени. В западной части разлома Вима эти процессы совместно с воздействием потока Антарктической донной воды приводят к формированию на дне плотной железистой корки.
Кроме того, полученные в экспедиции геомагнитные данные принесли ряд необычных результатов. Подтверждено наличие выраженных магнитных аномалий в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта и на его флангах, а также предположение об их необычной форме для внутриразломных хребтов вблизи экватора. Неожиданным оказалось и внутреннее строение подводной горы S26−26.
На первом этапе экспедиции, прошедшем в Норвежском море, ученые сосредоточились на анализе профилей температуры, солености и скорости течений в квазипостоянном Лофотенском вихре, который представляет собой антициклоническую структуру шириной около 100 км и глубиной более 1,5 км. Этот вихрь, образующийся благодаря чашеобразному рельефу дна, является важным элементом океанической циркуляции, и его свойства указывают на происхождение воды из Норвежского склонового течения.
В ходе попутных наблюдений по маршруту порт Мурманск — Тропическая Атлантика — порт Калининград ученые установили неравномерность количественного распределения морской фауны и уменьшение численности китоообразных в зимний сезон. В тропической Атлантике наблюдается снижение численности летучих рыб, зоо- и ихтиопланктона на фоне увеличения количества саргассовых водорослей в районах их массового развития, которое требует дальнейшего изучения, отметили ученые.