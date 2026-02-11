В Атлантике нашли два подводных водопада из антарктической донной воды

На первом этапе экспедиции, прошедшем в Норвежском море, ученые сосредоточились на анализе профилей температуры, солености и скорости течений в квазипостоянном Лофотенском вихре, который представляет собой антициклоническую структуру шириной около 100 км и глубиной более 1,5 км. Этот вихрь, образующийся благодаря чашеобразному рельефу дна, является важным элементом океанической циркуляции, и его свойства указывают на происхождение воды из Норвежского склонового течения.