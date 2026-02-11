В США ученые раскрыли, почему занятий спортом недостаточно для похудения

Американские ученые из Университета Дьюка пришли к выводу, что занятия спортом без одновременной корректировки питания не обеспечивают похудения. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, опровергает устоявшуюся десятилетиями аддитивную модель, согласно которой каждая сожженная во время тренировки калория прямо увеличивает базовый расход энергии и способствует снижению веса.
Как показали антропологи, организм действует иначе: в нем существует ограничительный механизм, который удерживает суточный расход энергии в относительно узком диапазоне. При чрезмерном сжигании калорий во время физической нагрузки тело начинает экономить энергию на других процессах, например на клеточном восстановлении. В результате значительная часть «спортивных» калорий компенсируется, и общий расход энергии растет не пропорционально приложенным усилиям.
Проанализировав данные 14 исследований с участием 450 человек, ученые установили, что реальный суточный расход энергии увеличивался лишь на 30 процентов от значения, предсказанного классической формулой. При этом компенсаторный эффект усиливался при сочетании аэробных нагрузок с диетой: при дефиците калорий организму практически не остается выбора, кроме как расходовать жировые запасы.
Открытие объясняет давний парадокс: люди часто активно занимаются спортом, но вес снижается медленно или не изменяется. Без контроля питания даже самые интенсивные тренировки не гарантируют похудения. Тем не менее физическая активность остается критически важной для здоровья — она укрепляет сердце и сосуды, повышает выносливость, однако для уменьшения жировой прослойки ключевым фактором остается разумное ограничение рациона.
