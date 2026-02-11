В США ученые раскрыли, почему занятий спортом недостаточно для похудения

Открытие объясняет давний парадокс: люди часто активно занимаются спортом, но вес снижается медленно или не изменяется. Без контроля питания даже самые интенсивные тренировки не гарантируют похудения. Тем не менее физическая активность остается критически важной для здоровья — она укрепляет сердце и сосуды, повышает выносливость, однако для уменьшения жировой прослойки ключевым фактором остается разумное ограничение рациона.