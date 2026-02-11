В Центральном академическом театре российской армии состоялась встреча поколений военных династий

— Основателем династии является Васильев Василий Константинович, родившийся 25 февраля 1898 года в Санкт-Петербурге. 1 марта 1918 года он поступил на службу в Красную армию курсантом 2-х Советских артиллерийских курсов комсостава в Петрограде, — рассказал о пути своего отца его сын — капитан первого ранга в отставке Константин Васильев. — За его плечами было участие в боях против Керенского и Корнилова, на Южном фронте против Краснова и Деникина, против банды Юденича.