В Центральном академическом театре российской армии состоялась встреча поколений военных династий

11 февраля в Центральном академическом театре Российской Армии состоялась традиционная встреча поколений военных династий. Чествовали ветеранов.
Именно в семье формируется уважительное отношение к Родине, к друзьям, сослуживцам, старшим поколениям. Единство — основа общества, благодаря сплоченности людей можно добиться общей победы. Об этом не раз говорили 11 февраля с высокой трибуны. А еще звучали слова благодарности за все подвиги и ежедневную работу на благо Отечества.
Традиционно участниками встречи стали представители военных династий: Васильевых, Филипповых, Омеличевых-Агарковых, Ровенских, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, локальных конфликтов, военных действий в Сирии и сегодня участвуют в специальной военной операции. Династия Васильевых уже второе столетие подряд несет гордое звание военных.
— Основателем династии является Васильев Василий Константинович, родившийся 25 февраля 1898 года в Санкт-Петербурге. 1 марта 1918 года он поступил на службу в Красную армию курсантом 2-х Советских артиллерийских курсов комсостава в Петрограде, — рассказал о пути своего отца его сын — капитан первого ранга в отставке Константин Васильев. — За его плечами было участие в боях против Керенского и Корнилова, на Южном фронте против Краснова и Деникина, против банды Юденича.
Была и Великая Отечественная война. В семье Васильевых ценят приверженность общему делу — Родину защищать. Константин Васильев и его сын Владимир выбрали для себя флот. Продолжателем традиции семьи уже в четвертом поколении является Василий, родившийся 20 декабря 2003 года в Москве. Сегодня он — курсант Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова.
— Выбрал факультет кораблевождения, ракетного вооружения надводных кораблей и подводных лодок, специальность — «эксплуатация ракетного вооружения надводных кораблей», — с гордостью отмечает его отец Владимир. О флоте с гордостью говорит и контр-адмирал Михаил Кузнецов.
— Флот для нас — традиция. Мой отец был моряком, мать была против того, чтобы и я пошел по его стопам, — рассказал он «Вечерней Москве». — Но даже через сопротивление мамы я выбрал море и флот.
Офицер-подводник добавляет, что главным принципом для его семьи была необходимость всегда идти вперед, не сходить с выбранного пути, несмотря на трудности. Его ордена и медали за заслуги — еще одно доказательство верности делу.
В ходе встречи внучке Леона Дмитриевича Подобеда — участника Великой Отечественной войны, который особо отличился при проведении операции у деревни Ельковщина, где в ходе боя было уничтожено 11 и взято в плен 38 полицаев, было вручено удостоверение к ордену Красной Звезды.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Людмила Гусева, депутат Мосгордумы:
— Любовь к Родине нас сегодня всех объединяет. А еще для нас общей является славная история защитников. Фронтовые испытания, трудовые подвиги — основа побед. Чтить традиции, уважать достижения прошлого и настоящего продолжают и нынешние дети. Мы проводим много патриотических мероприятий, чествуя героев, передавая истории о них новым поколениям.