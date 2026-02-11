Уехавшая из СССР журналистка рассказала, что ее удивило в Израиле

Журналистка и экс-посол Израиля в России Дорит Голендер рассказала медийному проекту Sheinkin40 о своих первых впечатлениях после отъезда из СССР. По ее словам, сильнее всего ее поразили израильские магазины, особенно супермаркет и ювелирный магазин.
«В Израиле все можно было просто купить, только плати и бери», — поделилась Голендер. По ее воспоминаниям, перед отъездом мать хотела купить ей золотое кольцо, но приобрести нужные вещи, особенно ювелирные украшения, в СССР было почти невозможно.
Экс-посол добавила, что удивление касалось не только витрин и ассортимента. Израиль оставил впечатление маленькой и дружной страны, где ощущалась безопасность: в те годы люди даже не запирали квартиры на замок.
Ранее правнучка Ленина Елена Ульянова рассказала KP.RU, что после распада СССР ей приходилось скрывать родство с вождем революции и даже временно покинуть Россию из-за угроз в адрес семьи. Сейчас она вернулась в страну, живет в Подмосковье, занимается творчеством и помогает мужу в строительном бизнесе.