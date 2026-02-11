Уехавшая из СССР журналистка рассказала, что ее удивило в Израиле

«В Израиле все можно было просто купить, только плати и бери», — поделилась Голендер. По ее воспоминаниям, перед отъездом мать хотела купить ей золотое кольцо, но приобрести нужные вещи, особенно ювелирные украшения, в СССР было почти невозможно.