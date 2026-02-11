Ричмонд
У экс-ректора ПсковГУ Ильиной нашли документы на квартиру за 19,5 млн рублей

Бывший ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, находящаяся под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств и превышении полномочий, частично направляла полученные от сотрудников деньги на развитие вуза и приём делегаций, однако также приобретала на них элитную недвижимость, автомобили и предметы роскоши. В ходе следствия были обнаружены документы, подтверждающие покупку квартиры в Москве стоимостью свыше 19,5 миллиона рублей. Об этом передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

«Из материалов дела следует, что в памяти мобильного телефона, изъятого в ходе обыска в апреле 2025 года в кабинете ректора ПсковГУ, были обнаружены документы Натальи Ильиной от 2020 года на долевое строительство квартиры в городе Москве и акт на её приёмку. Стоимость сделки составляет более 19,5 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Обыск в столичном жилище Ильиной, проведённый в апреле прошлого года, принёс ещё более впечатляющие находки. Правоохранители изъяли одиннадцать брендовых сумок Chanel, Yves Saint Laurent, Braccialini и Cherruti. Также удалось обнаружить четыре шубы из короткого меха, трое часов и семьи брошей с драгоценными камнями, 11 пар серёг и 15 колец. Согласно данным экспертизы, в ювелирных изделиях, изъятых у Ильиной, обнаружено в общей сложности свыше 800 драгоценных камней, включая 636 бриллиантов.

