У экс-ректора ПсковГУ Ильиной нашли документы на квартиру за 19,5 млн рублей

Бывший ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, находящаяся под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств и превышении полномочий, частично направляла полученные от сотрудников деньги на развитие вуза и приём делегаций, однако также приобретала на них элитную недвижимость, автомобили и предметы роскоши. В ходе следствия были обнаружены документы, подтверждающие покупку квартиры в Москве стоимостью свыше 19,5 миллиона рублей. Об этом передаёт ТАСС.