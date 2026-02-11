Женщина повела ребенка по колотому льду в Петербурге и попала на видео

В тот же день в реке Десне в Брянске обнаружили тело одного из детей, которые провались под лед 20 января. Местный следователь назначил судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. После случившегося в городе развернули большую поисковую операцию, в которой задействованы водолазы МЧС, полиция, следователи и добровольцы «Лизы Алерт». Активные поиски начинаются каждое утро и не завершаются до темноты. Их участники пробивают лед, создавая технологические отверстия, после чего внимательно исследуют пространство под водой и подо льдом при помощи подводной камеры.