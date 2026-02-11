Женщина повела ребенка по колотому льду в Петербурге и попала на видео

В Санкт-Петербурге женщина повела ребенка по расколотому льду на реке Неве. На распространившихся в Сети кадрах видно, как женщина держит школьника за руку, пока они идут по льдинам, а затем берет его на руки, чтобы перенести через воду.
Очевидцы советовали жительнице Петербурга идти осторожнее, но она продолжила путь и в результате перешла реку, передает Telegram-канал «ЧП / Россия».
8 февраля жители села Яковлевка в Приморском крае вытащили из озера, которое называют Байкалом, тело 11-летнего мальчика, провалившегося под лед.
В тот же день в реке Десне в Брянске обнаружили тело одного из детей, которые провались под лед 20 января. Местный следователь назначил судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. После случившегося в городе развернули большую поисковую операцию, в которой задействованы водолазы МЧС, полиция, следователи и добровольцы «Лизы Алерт». Активные поиски начинаются каждое утро и не завершаются до темноты. Их участники пробивают лед, создавая технологические отверстия, после чего внимательно исследуют пространство под водой и подо льдом при помощи подводной камеры.