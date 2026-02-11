В Московском планетарии состоялся показ научно-популярного полнокупольного фильма «Эпоха звезд»

Как объяснить сложные астрофизические процессы понятным и зримым образом для самой широкой аудитории? Как уместить историю, длящуюся миллиарды лет, в получасовое кино? Ответы на эти, казалось бы, неразрешимые вопросы дали в Московском планетарии, подведомственном столичному Департаменту культуры. В Большом Звездном зале представили научно-популярный фильм «Эпоха звезд». Захватывающее киноповествование раскрывает историю звезд: от рождения первых светил в ранней Вселенной до тех, чей свет мы наблюдаем сегодня в ночном небе. Зрители видят, как формируются звезды, как они меняются и даже как завершают свою жизнь — от ярких гигантов до холодных карликов. Фильм предлагает виртуальное путешествие над поверхностью Солнца и даже внутрь звезды — туда, куда не проникал ни один прибор, но куда может заглянуть наука, переведенная на язык компьютерной графики.