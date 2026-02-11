В Московском планетарии состоялся показ научно-популярного полнокупольного фильма «Эпоха звезд»

11 февраля в Московском планетарии состоялся закрытый показ научно-популярного полнокупольногофильма «Эпоха звезд», созданного собственной киностудией. Для зрителей уникальный проект представят 20 марта.
Как объяснить сложные астрофизические процессы понятным и зримым образом для самой широкой аудитории? Как уместить историю, длящуюся миллиарды лет, в получасовое кино? Ответы на эти, казалось бы, неразрешимые вопросы дали в Московском планетарии, подведомственном столичному Департаменту культуры. В Большом Звездном зале представили научно-популярный фильм «Эпоха звезд». Захватывающее киноповествование раскрывает историю звезд: от рождения первых светил в ранней Вселенной до тех, чей свет мы наблюдаем сегодня в ночном небе. Зрители видят, как формируются звезды, как они меняются и даже как завершают свою жизнь — от ярких гигантов до холодных карликов. Фильм предлагает виртуальное путешествие над поверхностью Солнца и даже внутрь звезды — туда, куда не проникал ни один прибор, но куда может заглянуть наука, переведенная на язык компьютерной графики.
— Это ответ на запрос самих посетителей — рассказать о звездах, — отметил автор сценария и режиссер фильма Олег Гаврилин. — Задача оказалась сложной, но мы ее решили.
Работа над проектом длилась полтора года, к ней привлекались ученые, художники по спецэффектам, аниматоры, популяризаторы науки, сотрудники вузов, ракетно-космической корпорации «Энергия» и госкорпорации «Роскосмос», музыканты. Десятки самых разных специалистов воплощали главную мечту — дотянуться до звезд. В первую очередь знаниями и теми представлениями, которые может аккумулировать сегодня наука.
Визуальные образы фильма основаны на последних астрофизических исследованиях и данных, полученных с помощью телескопов и симуляций. Цифровое искусство и спецэффекты становятся проводниками в мир от момента Большого взрыва и зарождения первых атомов до современной красоты Земли.
— Создание полнокупольного кино — самый трудозатратный вид компьютерной графики. Как мне кажется, это вдвое сложнее, чем работа над обычным фильмом, — подчеркнул Олег Гаврилин.
Супервайзер киностудии Московского планетария Виктор Мукаев отметил высокую детализацию фильма, при этом на экране появляются не только космические тела. Становится видимым микромир — от крошечных атомов внутри древнейших звезд до частичек растений. Есть в кадре и члены экипажа, которые изучают космос и его влияние на жизнь на Земле.
Композитором фильма выступил Арсен Бадерхан. Зрители высоко оценили возможность задействовать оркестр в работе над музыкальной составляющей «Эпохи звезд».
КСТАТИ.
«Активный гражданин — детям» и Московский планетарий подготовили для юных горожан офлайн-квест в интерактивном пространстве «Лунариум». Исследователям в возрасте от 6 до 14 лет предстоит изучить необычные экспонаты и ответить на вопросы о них.