Зеленский прокомментировал слухи о подготовке к выборам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 февраля, заявил, что «впервые слышит» о планах провести президентские выборы в стране до мая.
— Первый раз слышу. Вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама никогда не поднимала. Но, безусловно, мы готовы к выборам, говорил. Очень просто. Добейтесь прекращения огня — будут выборы. То есть это вопрос безопасности, — передает слова украинского лидера Газета.Ru.
Ранее в Financial Times (FT) сообщили, что Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о проведении выборов президента и референдума. Журналисты утверждали, что это решение было принято из-за давления США. Оба голосования должны провести до 15 мая. В противном случае Киеву грозит утрата предложенных Вашингтоном гарантий безопасности.
При этом источник в окружении Зеленского опроверг заявления FT. По его словам, пока в стране нет безопасности, «не будет и объявлений о выборах».
Ранее в СМИ также писали, что украинский лидер открыт для идеи проведения президентских выборов в стране и уверен в своей победе.