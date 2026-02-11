Симоньян: Семья погибшего охранника из Анапы получит премию имени Кеосаяна

Как пишет «КП-Кубань», семья охранника техникума в Анапе, погибшего при нападении на учебное заведение, получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Охранник первым среагировал на стрельбу злоумышленника 11 февраля, принял удар на себя и трагически погиб. Своим поступком он спас жизни многих студентов учебного заведения. Симоньян отметила, что премия присуждается людям, проявившим мужество и самоотверженность.
Идея учреждения награды родилась после истории двух воспитательниц из детского сада в Бугуруслане, которые героически защитили детей от нападавшего с ножом.
Ранее KP.RU писал, что охранник Николай З., работавший в техникуме по договору как самозанятый, ценой жизни остановил нападавшего и успел вызвать полицию, спасая студентов. Глава Анапы и жители города выразили семье героя поддержку и организовали сбор средств для родственников.