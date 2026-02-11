Симоньян: Семья погибшего охранника из Анапы получит премию имени Кеосаяна

Ранее KP.RU писал, что охранник Николай З., работавший в техникуме по договору как самозанятый, ценой жизни остановил нападавшего и успел вызвать полицию, спасая студентов. Глава Анапы и жители города выразили семье героя поддержку и организовали сбор средств для родственников.