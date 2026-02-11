Ричмонд
Ученые раскрыли роль африканских белок в распространении оспы обезьян

Ученые выяснили, что африканские полосатые белки могут быть резервуаром вируса оспы обезьян.

Источник: Аргументы и факты

Ученые обнаружили, что важную роль в распространении вируса оспы обезьян (MPXV) в популяциях мартышек-мангабеев играют африканские полосатые белки, которых иногда едят эти животные. Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature.

Ученые наблюдали за популяциями обезьян на территории нацпарка Таи в Кот-д Ивуаре. В январе 2023 года исследователи заметили, что на поверхности кожи у некоторых детенышей дымчатых мангабеев присутствовали пятна, похожие на оспу.

В последующие несколько недель инфекция распространилась по популяции. В результате видимые симптомы оспы появились у примерно трети мангабеев, живших в одной группе с зараженными детенышами.

Тогда ученые решили детально изучить больных обезьян, среду их обитания и вероятные контакты с другими животными. В ходе поисков исследователи натолкнулись на тело африканской полосатой белки. В ее останках биологи нашли следы вируса MPXV.

Когда исследователи расшифровали структуру его генома, то оказалось, что он почти полностью совпал с устройством ДНК тех штаммов вируса, которые выделили из тканей заболевших и погибших дымчатых мангабеев. Это совпадение побудило ученых изучить архивы видеороликов, собранных во время наблюдений за популяциями обезьян в нацпарке. Анализ показал, что местные мангабеи иногда ловят и поедают полосатых белок.

Это значит, что африканские полосатые белки могут быть одним из основных природных резервуаров вирусной оспы обезьян. Отмечается, что открытие делает их опасными не только для приматов, но и для западноафриканских охотников, которые часто употребляют этих грызунов в пищу и продают их мясо на рынках.

Ранее врач Ольга Карпова объяснила, как передается оспа обезьян.