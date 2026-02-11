Ученые раскрыли роль африканских белок в распространении оспы обезьян

Это значит, что африканские полосатые белки могут быть одним из основных природных резервуаров вирусной оспы обезьян. Отмечается, что открытие делает их опасными не только для приматов, но и для западноафриканских охотников, которые часто употребляют этих грызунов в пищу и продают их мясо на рынках.