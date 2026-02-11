Симоньян: Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Кеосаяна

Семья охранника, который ценой своей жизни спас студентов техникума в Анапе от подростка, устроившего там стрельбу, получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом в среду, 11 февраля, объявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
— Непременно, — заявила журналистка в ответ на соответствующий вопрос, ее цитирует РИА Новости.
7 февраля Маргарита Симоньян сообщила об учреждении премии имени ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Причиной стала история воспитателя Лии Галеевой и музыкального работника Людмилы Платоновой, которые защитили воспитанников детского сада в Оренбургской области во время нападения мужчины с ножом. Журналистка отметила, что будет самостоятельно выдавать премию «хорошим и правильным людям». По ее словам, премия в размере миллиона рублей будет выдаваться по мере появления «таких историй и таких людей» по меньшей мере 10 раз в год.
Подросток ворвался в здание Анапского индустриального техникума 11 февраля. По данным СМИ, нападавшим оказался 17-летний студент, который якобы учится на одном из факультетов колледжа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате случившегося погиб охранник учебного заведения, а также пострадали два человека, они находятся в больнице. По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело.