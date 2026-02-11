Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян: Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Кеосаяна

Семья охранника, который ценой своей жизни спас студентов техникума в Анапе от подростка, устроившего там стрельбу, получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом в среду, 11 февраля, объявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Семья охранника, который ценой своей жизни спас студентов техникума в Анапе от подростка, устроившего там стрельбу, получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом в среду, 11 февраля, объявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

— Непременно, — заявила журналистка в ответ на соответствующий вопрос, ее цитирует РИА Новости.

7 февраля Маргарита Симоньян сообщила об учреждении премии имени ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Причиной стала история воспитателя Лии Галеевой и музыкального работника Людмилы Платоновой, которые защитили воспитанников детского сада в Оренбургской области во время нападения мужчины с ножом. Журналистка отметила, что будет самостоятельно выдавать премию «хорошим и правильным людям». По ее словам, премия в размере миллиона рублей будет выдаваться по мере появления «таких историй и таких людей» по меньшей мере 10 раз в год.

Подросток ворвался в здание Анапского индустриального техникума 11 февраля. По данным СМИ, нападавшим оказался 17-летний студент, который якобы учится на одном из факультетов колледжа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате случившегося погиб охранник учебного заведения, а также пострадали два человека, они находятся в больнице. По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше