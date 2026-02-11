Симоньян: Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Кеосаяна

7 февраля Маргарита Симоньян сообщила об учреждении премии имени ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Причиной стала история воспитателя Лии Галеевой и музыкального работника Людмилы Платоновой, которые защитили воспитанников детского сада в Оренбургской области во время нападения мужчины с ножом. Журналистка отметила, что будет самостоятельно выдавать премию «хорошим и правильным людям». По ее словам, премия в размере миллиона рублей будет выдаваться по мере появления «таких историй и таких людей» по меньшей мере 10 раз в год.