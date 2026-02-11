Исследователь танатологии в литературе получила премию правительства Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский филолог, заведующая кафедрой общей и славянской филологии Института славянской культуры РГУ им. А. Н. Косыгина Марианна Дударева удостоилась премии правительства Москвы для молодых ученых за обширное исследование танатологических мотивов — отношения к смерти — в русской классической литературе и русском фольклоре, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.
«Работа посвящена классической проблеме для филологии — взаимодействию фольклора и литературы, которое всегда вызывает ряд сложностей в интерпретации и у студентов, и даже у профессионалов. Проблема взаимодействия двух систем (фольклора и литературы) рассматривается в контексте танатологии, поскольку образ смерти является одним из самых устойчивых в культуре и выступает своего рода “лакмусом” для проверки писателя на верность традиции, сакральным смыслам», — отметили в пресс-службе.
В своей работе — это докторская диссертация, успешно защищенная и изданная в виде монографии, — Дударева анализирует «танатологический комплекс фольклорных мотивов». В них присутствует обмирание или временная смерть, искажение внешнего облика героев, отделение частей человеческого тела (головы, руки) и обретение ими самостоятельного статуса, превращения героя и появление у него зооморфных черт, поглощение его чудовищем, например, рыбой. Также автор анализирует и произведения русской классики. Дударева обращается к ситуациям, которые складываются в сказках Александра Пушкина, романе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», повести Антона Чехова «Степь», рассказе Ивана Бунина «Чаша жизни», поэме Сергея Есенина «Черный человек» и поэмах Владимира Маяковского, и к поведению их героев.
«Новизна моей работы связана с комплексным изучением фольклорных пластов в литературе XIX и XX веков в танатологическом, философском аспекте. Научный труд имеет и прикладное значение по разработке стратегий поведения человека перед лицом смертельной опасности в переходное время цифровых вызовов. Разговор о корневых вопросах человеческого бытия носит стратегический характер для литературоцентричной страны, каковой является Россия», — рассказала Дударева ТАСС.
По мнению исследовательницы, «через проживание философских корневых вопросов, связанных с любовью и смертью, с уходом человека, мы становимся лучше». «Моя работа — о сохранении традиций в русской классике Нового времени, Новейшего времени с отсылкой и к поэзии современных авторов. Чтобы наша молодежь понимала, что происходит в России, нужно читать русскую классику, потому что русский писатель тебя подводит за руку к этим корневым вопросам бытия», — подчеркнула Дударева.
О премии и лауреатах.
Лауреатами премии правительства Москвы, как следует из материалов мэрии, стали 77 ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.
В 2025 году по предложению мэра размер одной премии был увеличен с 2 млн до 4 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них. Неизменным осталось количество наград — 50, количество номинаций — 22, в том числе 11 номинаций в области исследований и столько же — в области разработок.
Премию молодым ученым вручил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.