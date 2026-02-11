Исследователь танатологии в литературе получила премию правительства Москвы

В своей работе — это докторская диссертация, успешно защищенная и изданная в виде монографии, — Дударева анализирует «танатологический комплекс фольклорных мотивов». В них присутствует обмирание или временная смерть, искажение внешнего облика героев, отделение частей человеческого тела (головы, руки) и обретение ими самостоятельного статуса, превращения героя и появление у него зооморфных черт, поглощение его чудовищем, например, рыбой. Также автор анализирует и произведения русской классики. Дударева обращается к ситуациям, которые складываются в сказках Александра Пушкина, романе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», повести Антона Чехова «Степь», рассказе Ивана Бунина «Чаша жизни», поэме Сергея Есенина «Черный человек» и поэмах Владимира Маяковского, и к поведению их героев.