Уехавшая из СССР журналистка Голендер рассказала о первом впечатлении от Израиля

«Я помню, перед отъездом мама очень хотела купить мне золотое колечко, и невозможно было ничего нигде достать. Здесь всё это было, только плати и бери», — поделилась журналистка.
Говоря о стране в целом, она подчеркнула, что Израиль произвёл на неё сильное впечатление. По её воспоминаниям, государство тогда казалось небольшим и сплочённым, а квартиры не запирались на замок.
Ранее Тель-Авив дал понять Вашингтону, что в случае пересечения Ираном красных линий готов действовать без оглядки на союзников. Израильская сторона прямо заявила американским партнёрам о своей позиции и обозначила пределы терпения в вопросе баллистических ракет. Израильские военные уже представили США несколько сценариев возможной операции, включая удары по ключевым объектам производства ракет. Один из высокопоставленных чиновников назвал текущий момент «исторической возможностью» нанести серьёзный ущерб ракетной инфраструктуре Ирана.
