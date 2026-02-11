Уехавшая из СССР журналистка Голендер рассказала о первом впечатлении от Израиля

Дорит Голендер-Друкер, ранее возглавлявшая израильскую дипмиссию в Москве, рассказала о своём переезде из СССР и впечатлениях от первых месяцев жизни на новом месте. Дипломата больше всего удивили супермаркет и ювелирный магазин. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале.