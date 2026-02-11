Госдума не поддержала обращение к Минцифры об основаниях блокировки Telegram

Он подчеркнул, что ответственность за возможные трагические последствия ляжет на тех, кто инициирует подобные меры. Отдельно парламентарий упомянул военкоров и волонтеров, работающих «за ленточкой», а также тех, кто через Telegram собирает помощь для армии. По его мнению, создавать им дополнительные сложности недопустимо. Миронов добавил, что, ~даже если у властей есть претензии к владельцу мессенджера, это не должно отражаться на пользователях и тем более на вопросах обороны и экономики~ — по его словам, следует наказывать конкретных нарушителей, а не лишать граждан привычных средств связи.