Филиппинская блогерша съела редкого краба для видео и умерла

Филиппинская блогерша Эмма Амит съела ядовитого краба во время съемок кулинарного ролика для социальных сетей и спустя два дня, 6 февраля, скончалась.
4 февраля 51-летняя филиппинка вместе с друзьями отправилась на охоту за моллюсками в мангровый лес, расположенный рядом с ее домом в провинции Палаван. После эта она съела морских улиток и крабов, приготовленных в кокосовом молоке. На следующий день женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия, и у нее начались судороги. Блогера доставили в местный медицинский пункт, а затем в больницу, где она впала в бессознательное состояние. Врачам не удалось спасти женщину.
Позднее выяснилось, что причиной отравления стали так называемые крабы-дьяволы — токсичные рифовые животные, обитающие в Индо-Тихоокеанском регионе. Их панцири и мясо содержат мощные нейротоксины, которые не разрушаются даже после многочасовой варки. Знакомые погибшей подчеркнули, что Амит и ее муж были опытными рыбаками и всю жизнь жили у моря. При обыске у них дома обнаружили около восьми ярких панцирей этих крабов, передает Daily Mail.
