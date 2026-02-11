Филиппинская блогерша съела редкого краба для видео и умерла

4 февраля 51-летняя филиппинка вместе с друзьями отправилась на охоту за моллюсками в мангровый лес, расположенный рядом с ее домом в провинции Палаван. После эта она съела морских улиток и крабов, приготовленных в кокосовом молоке. На следующий день женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия, и у нее начались судороги. Блогера доставили в местный медицинский пункт, а затем в больницу, где она впала в бессознательное состояние. Врачам не удалось спасти женщину.