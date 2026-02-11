В «Старую Ладогу» поступили 23 редкие монеты Арабского халифата

Принятые в фонд музея монеты будут использоваться как для фундаментальной научной деятельности, так и при организации музейных выставок. Ученые смогут лучше понять характер денежного обращения Ладоги, выявить или уточнить ее торговые маршруты и определить роль Ладоги и ее окрестностей в масштабных экономических процессах раннего Средневековья. Посетители музея, в свою очередь, смогут увидеть «материальные свидетельства эпохи становления древнерусского государства», уточняется в сообщении.