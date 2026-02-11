В «Старую Ладогу» поступили 23 редкие монеты Арабского халифата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Фонд музея-заповедника «Старая Ладога» пополнился 23 восточными серебряными монетами, отчеканенными на территории Арабского халифата в период с 697 по 816 год. Данные монеты имеют «огромное научное значение», так как доказывают оживленные торговые связи, существовавшие на Волжском торговом пути, сказано в официальном сообществе Музея-заповедника «Старая Ладога» во «ВКонтакте».
«Данная находка вблизи Старой Ладоги имеет огромное научное значение, поскольку в VIII-XI веках арабское серебро служило основной валютой международной торговли. Поступивший в музейное собрание комплекс является вещественным свидетельством оживленных торговых связей и функционирования Волжского торгового пути (“из варяг в арабы”)» — говорится в сообщении.
Принятые в фонд музея монеты будут использоваться как для фундаментальной научной деятельности, так и при организации музейных выставок. Ученые смогут лучше понять характер денежного обращения Ладоги, выявить или уточнить ее торговые маршруты и определить роль Ладоги и ее окрестностей в масштабных экономических процессах раннего Средневековья. Посетители музея, в свою очередь, смогут увидеть «материальные свидетельства эпохи становления древнерусского государства», уточняется в сообщении.
Монеты были обнаружены местными жителями на правом берегу реки Волхов, недалеко от деревни Поляша (Волховского района Ленинградской области), во время строительных работ.
Старая Ладога.
Старая Ладога — один из древнейших населенных пунктов России, который основан не позднее середины VII века и считается первой столицей Древней Руси. На территории поселения насчитывается около 160 памятников истории, среди которых крепость, храмы и два монастыря.