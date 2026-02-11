Ричмонд
ЦБ определил процедуру отказа от средств при мошеннических переводах

ЦБ определил для банков процедуру отказа от средств при мошеннических переводах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Банк России определил для банков РФ процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, сообщил регулятор.

«Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему. Эти рекомендации призваны улучшить взаимодействие банков с клиентами, сведения о которых попали в базу данных регулятора», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений клиентов — физических лиц об отказе от зачисления средств — например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк.

«Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных», — уточняется в релизе.

Также отмечается, что банку, получившему заявление гражданина об отказе от зачисления денег, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика, а кредитной организации плательщика — зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и направить в Банк России соответствующую информацию.

«Регулятор учитывает ее при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях», — уточняется в сообщении.

Банк России будет мониторить исполнение банками рекомендаций, заключается там.