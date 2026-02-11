Актер Андрей Гайдулян намекнул на возвращение в сериал «Универ»

Актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши Сергеева в сериале «Универ», разместил в Instagram* публикацию, в которой намекнул на возможное возвращение в проект.
Гайдулян записал юмористический ролик в декорациях прежнего «Универа» вместе с коллегами по сериалу — Валентиной Рубцовой, Виталием Гогунским, Марией Кожевниковой, Ларисой Барановой и Александром Сухининым. Видео выполнено в стилистике мема «Домой, Уолтер».
«Только почувствовал свой прайм в интернете и уже решил свалить с телевизора…» — подписал ролик Гайдулян, пообещав «возвращение легенд».
Пользователи в комментариях сравнили участников «Универа» с «Мстителями» от Marvel. Часть подписчиков также обратила внимание на внешность Александра Сухинина, исполнившего роль коменданта Петровича, отметив, что он практически не изменился со времени выхода первых серий проекта в 2008 году.
Ранее актриса Кожевникова рассказала, как взяла паузу в карьере ради детей.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.