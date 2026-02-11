Актер Андрей Гайдулян намекнул на возвращение в сериал «Универ»

Пользователи в комментариях сравнили участников «Универа» с «Мстителями» от Marvel. Часть подписчиков также обратила внимание на внешность Александра Сухинина, исполнившего роль коменданта Петровича, отметив, что он практически не изменился со времени выхода первых серий проекта в 2008 году.