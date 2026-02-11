Милонов призвал Сабурова «проявить серьёзность» и поддержать СВО

«Настоятельно советовал бы юмористу проявить серьёзность и громко публично поддержать нашу страну в украинском конфликте. Уверен, что с такой позицией проблемы со въездом в Россию будут решаться быстрее», — заявил Милонов.
По его словам, «духовная теплохладность» способна отражаться на обстоятельствах повседневной жизни. Он отметил, что нежелание выглядеть негативно в глазах представителей «беглой оппозиции» привело к жизненному развороту в биографии.
Ранее стало известно, что Сабурову в Казахстане грозит проверка по статье, касающейся наёмничества. Ситуация вокруг казахстанского комика, которого обвинили в наёмничестве после публикации видео с передачей мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», требует дополнительного изучения и исследования. Речь идёт о возможном нарушении статьи 170 Уголовного кодекса республики. Окончательное решение о наличии или отсутствии состава преступления в действиях Сабурова должны вынести сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана.
