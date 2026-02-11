Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода

«В начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции. В понедельник, в тыловой части циклона, задуют северные ветры, и под утро подморозит до минус 5 — минус 8 градусов, во вторник уже до 9 — 12 градусов мороза, что близко к показателям февраля, а днем минус 3 — минус 6 и минус 6 — минус 9, соответственно. Пройдут кратковременные снегопады, разыграется метель», — рассказал синоптик.