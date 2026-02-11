Ричмонд
Экс-тренер сборной России выступил против участия россиян в международных соревнованиях

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер в интервью изданию «Спортс» высказался против участия российских спортсменов в международных соревнованиях до завершения конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что, несмотря на сохранившиеся тёплые чувства к России и наличие близких друзей в стране, считает невозможным возвращение российских атлетов на мировую арену в текущих условиях. По его мнению, это касается как взрослых спортсменов, так и юниоров, поскольку, как он утверждает, в российской спортивной системе все решения исходят от Министерства спорта.

Пихлер добавил, что сожалеет о положении самих спортсменов, которые не виноваты в происходящем, но настаивает на сохранении текущего подхода.

Ранее сообщалось, что футбольный эксперт Бубнов оценил манеру речи Валерия Карпина.

