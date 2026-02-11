Ричмонд
Милонов посоветовал Сабурову проявить серьезность и поддержать Россию

Депутат предложил Сабурову публично высказать позицию по конфликту на Украине, чтобы ускорить снятие запрета на въезд.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал комика Нурлана Сабурова проявить серьезность и публично поддержать Россию в украинском конфликте. По мнению парламентария, это может ускорить решение вопроса с запретом на въезд, наложенным на артиста на 50 лет.

Милонов в комментарии «РИА Новости» подчеркнул, что «духовная теплохладность» часто приводит к проблемам в жизни, а «стойкое нежелание показаться нехорошим в глазах беглой оппозиции обернулось серьезным жизненным разворотом в биографии Сабурова».

«Настоятельно советовал бы юмористу проявить серьезность и громко публично поддержать нашу страну в украинском конфликте», — высказался Виталий Милонов.

Ранее заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев сообщил, что комитет национальной безопасности проверяет Сабурова на предмет возможного нарушения закона о наемничестве. Поводом для этого стало видео, которое распространилось в Сети. На нем артист отдает несколько мотоциклов одному из воинских подразделений РФ.

