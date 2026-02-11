Милонов посоветовал Сабурову проявить серьезность и поддержать Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал комика Нурлана Сабурова проявить серьезность и публично поддержать Россию в украинском конфликте. По мнению парламентария, это может ускорить решение вопроса с запретом на въезд, наложенным на артиста на 50 лет.