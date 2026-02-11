Владельцам иностранных автомобилей дадут сутки на оплату штрафов

Как следует из проекта, владельцам автомобилей, которые зарегистрированы за границей, хотят сократить срок оплаты штрафов ГИБДД до суток. Сейчас у них есть возможность оплатить штрафы в течение 60 дней. Кроме того, наличие штрафов не влияет на их выезд из РФ.