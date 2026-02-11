Банк России утвердил процедуру отказа от переводов при мошеннических схемах

После получения такого заявления банк получателя должен вернуть средства в размере мошеннического перевода банку плательщика, который в свою очередь зачисляет их на счёт пострадавшего клиента и уведомляет об этом ЦБ. Учёт этих данных влияет на решение регулятора об исключении сведений о заявителе из базы мошеннических переводов. Контроль за соблюдением рекомендаций остаётся за Банком России.