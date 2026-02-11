Ричмонд
Банк России утвердил процедуру отказа от переводов при мошеннических схемах

Центральный банк России разработал для отечественных кредитных организаций порядок действий, позволяющий гражданам оформлять отказ от зачисления на свой счёт средств, поступивших в результате мошеннической транзакции, и возвращать их пострадавшей стороне.

Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте регулятора. Банкам предложено принимать заявления клиентов-физлиц об отказе от зачисления через различные каналы: в отделениях, по телефонам горячих линий либо через интернет-банкинг.

Для использования этого механизма гражданину необходимо указать в заявлении номер запроса по операции, совершённой без добровольного согласия (REQ). Этот идентификатор предоставляется самим Банком России по итогам рассмотрения обращения об исключении реквизитов из базы данных о подозрительных операциях.

После получения такого заявления банк получателя должен вернуть средства в размере мошеннического перевода банку плательщика, который в свою очередь зачисляет их на счёт пострадавшего клиента и уведомляет об этом ЦБ. Учёт этих данных влияет на решение регулятора об исключении сведений о заявителе из базы мошеннических переводов. Контроль за соблюдением рекомендаций остаётся за Банком России.

Ранее сообщалось, что ЦБ предложил вариант примирения банков и маркетплейсов.

