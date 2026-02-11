Невозможное возможно: Русский Халк планирует надуть грелку до разрыва, удерживая автомобиль на плечах

Вице-президент Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк готовится ко Дню России покорить очередную цель.
Многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установки нового рекорда планирует поднять платформу с автомобилем ВАЗ-2108 общим весом более тонны и удерживать ее на плечах, при этом параллельно он будет надувать грелки до разрыва. Это весьма сложная задача. Во-первых, нужны сильные легкие, чтобы лопнуть хотя бы одну грелку. А тут ситуация еще осложняется поднятием груза в целую тонну. Основная проблема — дыхание.
— Ведь грелки — это самый непредсказуемый материал сценического экстрима, который может до разрыва раздуваться от пяти секунд до одной минуты и более, — рассказывает Агаджанян. — С ними работать очень сложно.
Подготовку к трюковому рекорду, не имеющему аналогов в мире, спортсмен начал еще в 2023 году и хочет посвятить участникам специальной военной операции и цирковым силачам. Ведь трюковой номер содержит такой элемент, как удержание платформы автомобиля, с которым в своих цирковых номерах не раз выступали силачи.
— Первые полгода подготовки я тренировался в своих любимых Люберцах. Удерживал на плечах большие веса, более 200 килограммов на штанге в тренажере Смита (предназначен для выполнения жима лежа. — «ВМ»), — продолжает Агаджанян.
При удержании веса 200 килограммов Сергей Агаджанян надувал до разрыва грелки. В процессе подготовки не обошлось и без травм. Пришлось на некоторое время изменять ритм тренировок: Халк добавил к занятиям в тренажерном зале изнуряющие тренировки в бассейне, где также умудрялся надувать до разрыва грелки. К концу 2024 года Сергей значительно усилил свой мышечный корсет, в связи с чем постепенно стал увеличивать вес, который удерживает на своих плечах.
— В этот промежуток времени подключились опытные медики, чтобы эффективнее проводить тренировки, — мне помогали продолжать подготовку невролог Александр Бахарев и травматолог-ортопед, реабилитолог Руслан Пустовой, — рассказывает о своей команде Сергей Агаджанян.
Тогда-то и добавились регулярные растяжки на все группы мышц, чтобы снизить травмоопасность и риск защемления нервов мышцами после гипертонуса. К 2025 году в рамках подготовки Русский Халк изменил значительно свой рацион питания, уменьшив общее количество углеводов и повысив количества белка. При снижении веса со 150 до 140 килограммов Агаджанян сохранил как хорошую силу, так и необходимую выносливость. К сентябрю 2025 года назрела задача изготовления самой платформы для удержания автомобиля. Задача была не из простых, поскольку, с одной стороны, было важно сделать антропологически удобную «стойку», которая была бы не очень тяжелой, но при этом смогла бы выдержать на себе вес машины. С поставленной задачей успешно справился Люберецкий авторемонтный завод.
Так, в октябре 2025 года начались уже тренировки с удержанием платформы с автомобилем, а на тренировке в ноябре был установлен неофициальный рекорд мира, когда Сергею удалось воплотить в жизнь то, что он хотел сделать изначально.
На сегодняшний день богатырь из Люберец полностью восстановился от полученных травм, которые возникли в ходе подготовки к рекорду мира по удержанию платформы с автомобилем и одновременному надуванию грелок до разрыва. И теперь готовится установить уже официальный рекорд мира на стадионе «Урожай» поселка Томилино городского округа Люберцы в День России. Фиксировать рекорд мира будет президент Международного союза стронгмена — силового экстрима Василий Грищенко.
— День установления рекорда я определил не зря: День России — значимый для нас праздник! — говорит Сергей.