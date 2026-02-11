Невозможное возможно: Русский Халк планирует надуть грелку до разрыва, удерживая автомобиль на плечах

Тогда-то и добавились регулярные растяжки на все группы мышц, чтобы снизить травмоопасность и риск защемления нервов мышцами после гипертонуса. К 2025 году в рамках подготовки Русский Халк изменил значительно свой рацион питания, уменьшив общее количество углеводов и повысив количества белка. При снижении веса со 150 до 140 килограммов Агаджанян сохранил как хорошую силу, так и необходимую выносливость. К сентябрю 2025 года назрела задача изготовления самой платформы для удержания автомобиля. Задача была не из простых, поскольку, с одной стороны, было важно сделать антропологически удобную «стойку», которая была бы не очень тяжелой, но при этом смогла бы выдержать на себе вес машины. С поставленной задачей успешно справился Люберецкий авторемонтный завод.