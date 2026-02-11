Домен WhatsApp исчез из записей сервера РКН

Домен мессенджера WhatsApp* исчез из записей DNS-серверов Роскомнадзора. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», уточнив, что изменения затронули Национальную систему доменных имен (НСДИ), через которую осуществляется обработка доменных запросов.
Согласно информации издания, после удаления домена устройства перестали получать IP-адреса сервиса, из-за чего доступ к мессенджеру возможен лишь при использовании VPN. Из базы НСДИ были исключены домены whatsapp.com и web.whatsapp.com, тогда как домен коротких ссылок wa.me и технический адрес whatsapp.net по-прежнему остаются в перечне Роскомнадзора.
Отмечается, что ранее из Национальной системы доменных имен также исчезли домены ряда других популярных сервисов, включая YouTube, Discord и Signal. Это может свидетельствовать о расширении списка ресурсов, подвергшихся аналогичным изменениям в инфраструктуре DNS.
Ранее сооснователь сервиса Telegram Павел Дуров подверг критике мессенджер WhatsApp, подчеркнув его уязвимость и выразив сомнения в уровне защиты.
*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.