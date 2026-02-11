Вашингтон
Медведев: необходимо подумать о людях, чьи профессии исчезнут из-за ИИ

Дмитрий Медведев заявил, что искусственный интеллект окажет значительное влияние на рынок труда.

Источник: Аргументы и факты

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уже сейчас необходимо подумать о людях, чьи профессии могут исчезнуть в результате развития искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

По словам Дмитрия Медведева, искусственный интеллект окажет значительное влияние на рынок труда. Если раньше казалось, что это может произойти через 20−30 лет, то теперь это уже «текущая ситуация».

«Часть профессии может быть просто вымыта. С другой стороны, это живые люди. Мы должны думать и об этом», — добавил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что сейчас рынок труда переживает колоссальные преобразования, а ИИ стал одним из вызовов, о котором важно помнить.

Ранее Владимир Путин назвал отрасли экономики, в которых ИИ в будущем сможет заменить людей.

