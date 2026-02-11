Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Владельцам иностранных автомобилей сократят срок оплаты штрафов до суток

Общественные обсуждения проекта о сокращении срока оплаты штрафов с 60 дней до суток для владельцев машин, которые зарегистрированы за границей, завершены. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил РИА Новости источник.

Общественные обсуждения проекта о сокращении срока оплаты штрафов с 60 дней до суток для владельцев машин, которые зарегистрированы за границей, завершены. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил РИА Новости источник.

Согласно проекту, владельцам авто, зарегистрированных за границей, хотят сократить срок оплаты штрафов ГИБДД до суток. В настоящее время у них есть возможность оплатить штрафы в течение 60 дней. Кроме того, наличие штрафов не влияет на их выезд из России.

Теперь предлагается задерживать машины, если в течение суток владелец не оплатил штраф. Возвращать транспортное средство хотят только после уплаты долга.

Уточняется, что общественное обсуждение проекта завершено, он готовится к следующему этапу, передает агентство.

В России с 1 января 2026 года ввели множество изменений для автомобилистов. Что важно знать водителям — в материале «Вечерней Москвы».

Заметные изменения произойдут в процессе обучения в автошколах. Например, будут изменены учебные программы: появятся новые блоки, посвященные опасному вождению.