СМИ: Владельцам иностранных автомобилей сократят срок оплаты штрафов до суток

Согласно проекту, владельцам авто, зарегистрированных за границей, хотят сократить срок оплаты штрафов ГИБДД до суток. В настоящее время у них есть возможность оплатить штрафы в течение 60 дней. Кроме того, наличие штрафов не влияет на их выезд из России.