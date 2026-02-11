В Харькове появились объявления о наборе инспекторов в «языковые патрули»

Согласно заявлению, в обязанности этих сотрудников будет входить контроль соблюдения законодательства об исключительном использовании украинского языка, проверка документации предприятий и организаций, а также составление административных протоколов на нарушителей. Однако местные жители в соцсетях отреагировали на эту инициативу негативно, подчёркивая, что «Харьков будет говорить по-харьковски».