Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове появились объявления о наборе инспекторов в «языковые патрули»

В Харькове в социальных сетях появились объявления о наборе инспекторов в так называемые «языковые патрули».

В Харькове в социальных сетях появились объявления о наборе инспекторов в так называемые «языковые патрули». Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

Согласно заявлению, в обязанности этих сотрудников будет входить контроль соблюдения законодательства об исключительном использовании украинского языка, проверка документации предприятий и организаций, а также составление административных протоколов на нарушителей. Однако местные жители в соцсетях отреагировали на эту инициативу негативно, подчёркивая, что «Харьков будет говорить по-харьковски».

Примечательно, что ещё в сентябре 2025 года уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявляла об отсутствии планов по созданию «языковых патрулей» из-за угрозы общественной дестабилизации и нехватки финансирования.

Ранее на Украине сообщили об отсутствии оборудования для ремонта энергетических объектов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.