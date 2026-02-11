Такое не скроешь: стало известно, почему Джокович снимается с турниров

Наканун объявления о снятии с турнира Джокович вместе с семьёй присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, а также посетил соревнования по фигурному катанию. Параллельно сербский спортсмен отреагировал в социальных сетях на сообщение американской горнолыжницы Линдси Вонн о перенесённой операции. 41-летняя олимпийская чемпионка 2010 года и двукратная чемпионка мира сообщила о проведении третьей хирургической процедуры на левой ноге после серьёзного падения во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Джокович пожелал спортсменке скорейшего восстановления, сопроводив обращение символическим изображением.