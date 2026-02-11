Такое не скроешь: стало известно, почему Джокович снимается с турниров

Новак Джокович отказался от участия в турнире ATP 500 в Дохе (16−21 февраля 2026) из-за усталости после Открытого чемпионата Австралии, где он уступил Карлосу Алькарасу в финале. 38-летний серб предпочёл дополнительный отдых перед североамериканской серией турниров. В его отсутствие посев возглавят Алькарас и Синнер, а действующим чемпионом Дохи остаётся Андрей Рублёв.
Сербский теннисист Новак Джокович объявил о снятии с турнира Qatar ExxonMobil Open категории ATP 500, стартующего 16 февраля 2026 года в катарской столице. Решение 38-летнего спортсмена, занимающего четвёртую строчку мирового рейтинга, было обусловлено необходимостью восстановления после интенсивного игрового отрезка. Официальное уведомление об отказе от участия поступило от организаторов соревнований 11 февраля.
Дохинский турнир должен был стать для Джоковича первой официальной встречей после Открытого чемпионата Австралии, где серб достиг финала, уступив первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в четырёх сетах. Этот финал стал для Джоковича одиннадцатым в истории турнира в Мельбурне. Вместо участия в катарских соревнованиях теннисист предпочёл дополнительный период отдыха перед началом североамериканской серии турниров.
В отсутствие Джоковича основную нагрузку на турнире в Дохе возьмут на себя два лидера мирового рейтинга — Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, получившие статус первых и вторых номеров посева соответственно. Соревнования пройдут на хардовых кортах с 16 по 21 февраля. Действующим чемпионом турнира остаётся российский теннисист Андрей Рублёв, победивший в прошлогоднем финале британца Джека Дрейпера.
Наканун объявления о снятии с турнира Джокович вместе с семьёй присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, а также посетил соревнования по фигурному катанию. Параллельно сербский спортсмен отреагировал в социальных сетях на сообщение американской горнолыжницы Линдси Вонн о перенесённой операции. 41-летняя олимпийская чемпионка 2010 года и двукратная чемпионка мира сообщила о проведении третьей хирургической процедуры на левой ноге после серьёзного падения во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Джокович пожелал спортсменке скорейшего восстановления, сопроводив обращение символическим изображением.
Инцидент с участием Вонн произошёл на трассе скоростного спуска: горнолыжница зацепилась за флаговую разметку, потеряла контроль в полёте и совершила тяжёлое падение. Спортсменку экстренно эвакуировали с трассы вертолётом. Отмечается, что Вонн вышла на старт Олимпийских игр, уже имея диагностированный разрыв передней крестообразной связки колена. Предшествующее падение в конце января на этапе Кубка мира в швейцарском Кран-Монтане в дисциплине супергигантского слалома привело к выявлению разрыва связки, ушиба костной ткани и повреждения мениска левой ноги.
Джокович, завоевавший 24 титула на турнирах Большого шлема, продолжает корректировать календарь выступлений с учётом возрастных нагрузок и стратегических целей сезона. Решение пропустить катарский турнир позволяет сербу сконцентрироваться на подготовке к мартовским соревнованиям в Северной Америке, традиционно являющимся важным этапом перед грунтовым сезоном и Открытым чемпионатом Франции.