Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг

«В четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором ложбины атлантического циклона, генерирующего поля снеговых туч при ощутимом росте температурного фона до нуля — минус двух градусов с вероятностью первой в этом году оттепели в конце дня», — рассказал Тишковец.