Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг

Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что среда станет заключительным холодным днем на текущей неделе.

«В четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором ложбины атлантического циклона, генерирующего поля снеговых туч при ощутимом росте температурного фона до нуля — минус двух градусов с вероятностью первой в этом году оттепели в конце дня», — рассказал Тишковец.